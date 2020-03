Les cas d'infection de coronavirus ont explosé aux États-Unis

Les États-Unis sont depuis deux jours le pays le plus contaminé par le coronavirus. La mégapole de New York est devenu l'épicentre de la contagion américaine.

Notre voisin du sud a dépassé l’Italie et la Chine à propos des cas d’infection.

Ce pays, où la pandémie progresse le plus rapidement dans le monde, comptabilisait au moins 105 cas, samedi matin. L’Italie dénombrait environ 86 500 cas et la Chine, 81 400.

Les décès associés à la COVID-19 sont toutefois beaucoup plus importants en Italie (plus de 9100) qu’aux États-Unis (plus de 1700), où la majorité des morts sont enregistrées à New York.

Dans cette grande ville américaine, on dénombre plus de 26 000 cas d'infection.

Andrew Cuomo exige plus du président

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, somme le président des États-Unis d'agir.

Il critique depuis un moment le manque de ressources que Donald Trump lui accorde. Il a indiqué que l'aide de 5 milliards de dollars issus du plan de relance ratifié par le président devrait être doublé, voir même du triplé.

À lui seul, l'État de New York compte 45 000 cas d'infection confirmés.

En Louisiane

Par ailleurs, le taux d’infection a augmenté de manière considérable en Louisiane.

L’État du sud américain est passé de 0 à plus de 2300 cas en deux semaines, plus vite que n’importe où dans le monde, selon une étude de l’Université de Louisiane.

Le plan d'aide économique

Un plan d’aide économique de 2 200 milliards de dollars a été approuvé mercredi soir par le Sénat américain.

L’objectif est d’injecter des fonds massifs dans la première économie mondiale afin d’éviter une récession durable.