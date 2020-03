Coronavirus | L’escalade se poursuit aux États-Unis

Mercredi, sans surprise, les États-Unis sont devenus l’épicentre du coronavirus, c'est-à-dire l'État possédant le plus de cas actifs de covid-19 que tout autre pays au monde. Jeudi, ils ont inscrit une nouvelle marque, se plaçant au troisième rang mondial pour les cas totaux.

En date d’aujourd’hui, il existe plus de 72 000 cas actifs de coronavirus confirmés aux États-Unis. C’est déjà 10 000 cas de plus que l’Italie, un pays qui était loin devant eux il y a seulement une semaine. La progression est fulgurante.

Non seulement cela, mais au nombre des cas totaux, les Américains sont maintenant troisième et talonnent l’Italie à ce chapitre aussi. On compte aujourd’hui 75 000 cas au sud de la frontière comparativement à 80 000 pour l’Italie. Ceux-ci sont maintenant à moins de 1000 cas de la Chine.

La courbe de progression américaine fait peur, lorsqu’on prend en considération qu’en Amérique du Nord, nous ne sommes qu’au début de la crise.

Si on se fie à leur courbe de progression, on peut anticiper que les Américains, une fois la crise passée, auront été le pays le plus affecté par le virus, autant par le nombre de cas que par le nombre de morts.

Heureusement, pour l’instant, leur taux de mortalité lié au virus demeure bas comparativement à certains pays d’Europe comme l’Italie ou l’Espagne. Mais c’est lorsque l’on regarde le nombre projeté de cas totaux qui risquent d’être enregistrés au court des prochains mois, que l’on craint le pire.

En date d’hier, il était neuf fois plus probable de mourir du coronavirus en Italie qu’aux États-Unis, aujourd’hui ce chiffre a diminué à 7,5.

En Italie, jusqu’à il y a quelques jours, une personne sur neuf atteintes du virus perdait la vie, aujourd’hui ce chiffre est passé à une personne sur 10. C’est une légère progression, mais l’Italie a tout de même enregistré 662 décès de plus depuis hier, portant leur total à 8165, de loin le plus élevé sur la planète.