Triste record en Italie | 475 morts en une journée

La COVID-19 a entraîné la mort de 475 personnes en Italie dans les dernières 24 heures, le pire bilan enregistré dans un seul pays en une journée.

Ce sont 2978 personnes qui ont perdu la vie en Italie depuis le début de la pandémie, un bilan très proche de celui de la Chine (3237), qui semble toutefois avoir réussi à limiter la contagion.

L’Italie possède aussi, et de loin, le plus grand nombre de cas actifs (28 000) du nouveau coronavirus. Malgré les règles strictes de confinement en vigueur dans le pays, plus de 4000 nouveaux cas ont été identifiés dans les 24 dernières heures, un autre triste record.

Les autres pays comptant le plus grand nombre de cas actifs sont l’Espagne (12 200), l’Allemagne (11 860), l’Iran (10 516) et la Chine (8000).

L’Italie compte 591 cas d’infection pour chaque million d’habitants, comparativement au Canada ou 16 personnes par million sont touchées. Aucun autre pays au monde n’affiche plus que 300 morts par million d’habitants.

Dans toute l’Amérique, aucun pays n’est aussi touché que les États-Unis qui possèdent près de 7 500 cas actifs, le Canada suit au deuxième rang, mais avec près de 15 fois moins de cas, soit 598.