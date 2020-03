Coronavirus aux États-Unis | la confusion règne; Trump contredit des spécialistes

«À partir de 9h mardi, les bars et restaurants seront fermés à New York. Ils ne pourront que proposer de la nourriture à emporter ou à livrer. La Californie, le Massachusetts et l’Illinois ont pris des mesures similaires. Le maire de New York s’est finalement résolu à fermer les écoles de sa ville, comme de nombreuses autres villes américaines. Plus de 30 millions d’étudiants sont touchés au pays. La seule mesure nationale en vigueur pour l'instant est celle d’éviter les rassemblements de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines.»