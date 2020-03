Coronavirus | deux autres joueurs testé positifs pour la Fiorentina

En Italie, principal foyer de l'épidémie de COVID-19 en Europe, deux autres joueurs de la Fiorentina ont testé positifs au virus, ainsi qu'un physiothérapeute.

Le club de soccer de la Série A a indiqué samedi que le défenseur et capitaine de la formation, German Pezzella, l'attaquant Patrick Cutrone et le physiothérapeute Stefano Dainelli «sont chez eux à Florence et se portent bien».

Ils ont été soumis à un test de dépistage après «avoir présenté certains symptômes».

Le club avait déjà annoncé vendredi que l'attaquant Dusan Vlahovic avait été déclaré positif au coronavirus.

La Série A a interrompu ses activités jusqu'au 3 avril.