Coronavirus | L'Italie en confinement

«Tout le monde est à la maison, les rues sont vides et il y a un silence qui est assez incroyable. […] Les épiceries, les gens font la queue à l’extérieur et on les dirige à l’intérieur et même chose pour les pharmacies et les autres commerces qui sont encore ouverts. […] Il faut sortir avec un document qui est produit par le ministère de l’Intérieur, une autodéclaration, qu’on signe avec nos informations sur laquelle on doit cocher les raisons de nos sorties, alors qu’on ne peut sortir que pour des raisons médicales, pour l’épicerie ou pour aller travailler. Et si on ne respecte pas ces raisons, on risque des amendes ou des accusations pénales. Ils ont fait 200 000 et ont donné plus de quatre ou cinq mille amendes.»