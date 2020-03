Coronavirus | La pandémie en chiffres

La Covid-19 continue de progresser et a fait environ 6000 morts jusqu'à présent sur la planète, alors que plus de 160 000 personnes ont été infectées autour du globe. De ce nombre, près de la moitié des cas sont considérés comme guéris.

Dans une majorité de pays, les activités humaines sont maintenant restreintes afin de ralentir la propagation du nouveau.

Les États-Unis ont décrété l'état d'urgence, plus de 3000 cas y sont répertoriés pour l'instant dont 60 décès.

Au Canada, on dénombre un peu plus de 320 cas confirmés dont 176 se trouvent en Ontario et en Colombie-Britannique.

Au Québec, le bilan se chiffre à 35 personnes atteintes confirmées actuellement. 1186 personnes sous aussi sous investigation et 1890 personnes ont reçu des analyses négatives selon Santé Québec.

En Italie, on dénombre plus de 21 000 personnes qui sont atteintes et environ 1500 morts. Dans la seule journée de samedi, 250 décès ont été répertoriés.

En Espagne, pratiquement tout le pays a été mis en quarantaine. L'état d'alerte a été décrété pour au moins quinze jours et ce sont plus de 7000 cas qui ont été confirmés. Près de 300 personnes ont aussi perdu la vie.

En Iran, on vient d'annoncer le décès de 97 personnes, ce qui porte à 611 le nombre de morts dans ce pays, selon les données officielles du gouvernement iranien, mais le nombre pourrait être plus élevé.