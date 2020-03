La Revue de presse | «Des mesures imposées par le gouvernement italien visent environ 16 millions d’habitants»

Les autorités italiennes ont placé en quarantaine toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays, Milan, la région de Venise, le nord de l'Émilie-Romagne et l'est du Piémont. Les populations de plusieurs autres provinces seront aussi confinées.



Les déplacements pour entrer et sortir de ces zones seront strictement limités durant la quarantaine, qui restera en vigueur jusqu'au 3 avril. L'Italie est le troisième pays le plus durement touché par le COVID-19. Le pays a près de 6 000 cas d’infection. Le virus a déjà causé 233 morts.

