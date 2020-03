COVID-19 en Italie | «Les gens ne parlent que du virus, surtout en raison des mesures annoncées par le premier ministre»

Tout comme la Chine, l'Italie prend des mesures extrêmes pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Entrevue avec la Québécoise Geneviève Raboin, qui réside Vérone depuis plusieurs années.



Les autorités du pays vont placer en quarantaine toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays, Milan, la région de Venise, le nord de l'Émilie-Romagne et l'est du Piémont. Les populations de plusieurs autres provinces seront aussi confinées.



Les déplacements pour entrer et sortir de ces zones seront strictement limités durant la quarantaine, qui restera en vigueur jusqu'au 3 avril.



Plus de 15 millions de personnes sont touchées.



Depuis 2001, Geneviève Raboin habite Vérone, une ville touristique située à proximité des territoires placés en quarantaine.