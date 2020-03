Investiture démocrate | Au tour d’Elizabeth Warren de se retirer

La sénatrice Elizabeth Warren a annoncé, jeudi, qu’elle se retirait de la course à l’investiture démocrate en vue des prochaines élections présidentielles américaines.

Âgée de 70 ans, la progressiste était pourtant au sommet des sondages l’automne dernier.

Mais elle n’a remporté qu’une seule primaire parmi toutes celles organisées à ce jour, dont deux humiliantes défaites dans l’état qu’elle représente au Sénat, le Massachusetts et son état natal, l’Oklahoma.

Elle n'a toutefois pas indiqué qui de Bernie Sanders ou Joe Biden allait désormais recevoir son appui et celui de ses partisans.

Plus tôt cette semaine, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar ont également renoncé à la course et se sont rangés derrière Joe Biden.