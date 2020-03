Coronavirus | L’Italie prend des mesures drastiques

Alors que 2500 Italiens sont atteints du coronavirus, les autorités italiennes ont mis en place des mesures drastiques pour tenter de réduire la propagation du COVID-19.

Ainsi, les Italiens ont comme recommandations d’éviter les poignées de mains et la bise. Ils doivent aussi garder une distance d'un mètre entre les gens. De plus, le pays envisage de fermer toutes ses écoles et universités pendant deux semaines.

Ann Lisa Desjardins vit en Italie depuis 10 ans. Au micro de Paul Arcand mercredi, la Québécoise a indiqué que tous les événements sportifs ont aussi été annulés pour une période d’un mois.