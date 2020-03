Super mardi: Joe Biden confirme son grand retour

Les primaires démocrates aux États-Unis ressemblent de plus en plus à un duel entre l’ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders et les premiers résultats du super mardi vont en ce sens.

Les délégués de 14 états américains votent aujourd’hui et Biden a déjà remporté huit d’entre eux selon les projections des médias américains, dont CNN.

Joe Biden a triomphé dans les états de la Virginie, de la Caroline du Nord, de l’Alabama, de l'Oklahoma, du Tennessee, de l'Arkansas, du Minnesota et du Massachusetts. Cette dernière victoire a été obtenue aux dépens de la sénatrice de l'état Elizabeth Warren, qui subi un camouflet.

Bernie Sanders, sans surprise, s'est imposé dans son état du Vermont et il a remporté le Colorado et l'Utah.

La Californie, le Maine, et le Texas sont les autres états en lice.