Super mardi | Joe Biden confirme son grand retour et une lutte à deux avec Bernie Sanders

Joe Biden a remporté des victoires majeures à travers les États-Unis avec le soutien d'une large coalition et son rival progressiste, Bernie Sanders, est en avance pour le plus gros prix du Super mardi, la Californie.

Selon les projections de l'Associated Press, Biden est sorti victorieux dans au moins 9 des 14 États en jeu, dont le Texas, en plus de terminer premier au Massachusetts, l'État de la sénatrice Elizabeth Warren.

Il a aussi remporté la Virginie, la Caroline du Nord, l'Alabama, le Tennessee, l'Oklahoma, l'Arkansas et le Minnesota.

Sanders, outre son avance en Californie, a remporté son fief du Vermont, le Colorado et l'Utah.

Les primaires démocrates aux États-Unis ressemblent donc de plus en plus à un duel entre l’ancien vice-président et le sénateur du Vermont.

Le nombre précis de délégués de chaque candidat ne sera connu que dans les prochaines heures.