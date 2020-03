Super mardi: Joe Biden accumule les victoires

Les primaires démocrates aux États-Unis ressemblent de plus en plus à un duel entre l’ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders et les premiers résultats du super mardi vont en ce sens.

Les délégués de 14 états américains votent aujourd’hui et Biden a déjà remporté trois d’entre eux, tous dans le Sud, selon les projections.

Joe Biden a triomphé dans les états de la Virginie, de la Caroline du Nord et de l’Alabama.

Bernie Sanders, sans surprise, s'est imposé dans son état du Vermont.

L’Arkansas, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, l’Oklahoma, le Tennessee, le Texas et l’Utah sont les autres états en lice mardi soir.