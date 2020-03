Accord talibans-États-Unis | «Les talibans se retrouvent plus puissants que jamais»

«Trump a promis à sa base et ses électeurs qu’il allait sortir les États-Unis des guerres étrangères, dont celle en Afghanistan qui dure depuis 18 ans. C’est la plus longue guerre sans interruption des États-Unis et au total, on parle de 100 000 morts. Mais là, ils s’en vont par la porte d’en arrière et les talibans sont à la porte d’en avant. Mais est-ce qu’on peut faire confiance aux talibans quand ils disent qu’ils vont arrêter les attaques?