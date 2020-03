Primaires démocrates: Joe Biden remporte la Caroline du Sud

Tel que prévu, l’ex vice-président américain Joe Biden a remporté samedi la primaire démocrate de la Caroline du Sud.

Biden a plus que doublé le nombre de votes de son plus proche poursuivant, Bernie Sanders, ce qui le relance dans la course à l’investiture démocrate en vue de la présidentielle américaine après des résultats décevants lors des premières primaires.

Le vice-président de Barack Obama espère que cette éclatante victoire lui permettra de bien se positionner à l’approche du super mardi.

Les observateurs politique s’attendaient à sa victoire en raison du pourcentage (30 %) de la population afro-américaine dans cet état du Sud.