Culpabilité de Weinstein | «La force du nombre a permis d’instaurer l’appréciation d’un comportement de prédateur chez Weinstein»

«Il avait visiblement des comportements complètement déplacés. Quelque 80 femmes l’ont accusé de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement. Finalement, cinq personnes le poursuivent en justice, à New York et à Los Angeles. […] La force du nombre a permis d’instaurer l’appréciation d’un comportement de prédateur chez Weinstein. On va probablement donner un nom à cette relation victime-agresseur : le syndrôme Weinstein. Ce dernier maintenait des relations avec ses victimes pour mitiger le risque et contrôler les personnes impliquées.»