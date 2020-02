Primaires des démocrates aux États-Unis | Biden et Bloomberg dans le rétroviseur de Bernie Sanders

Bernie Sanders est sorti gagnant des primaires au New Hampshire, mardi. Jusqu’à maintenant, il est le grand meneur des élections primaires des présidentielles aux États-Unis de 2020, chez les démocrates. Deux autres joueurs sont surveillés de près pour différentes raisons : Joe Biden, qui traîne la patte de manière inquiétante pour son équipe et ses supporters, et Michael Bloomberg, qui submerge les Américains de publicités qui ont déjà coûtées des centaines de millions de dollars.

Au New Hampshire, le sénateur indépendant Bernie Sanders a récolté environ 26% du vote (près de 300 000 personnes ont voté), comparativement à 24,5% pour Pete Buttigieg et 20% pour Amy Klobuchar. La sénatrice Elizabeth Warren a pris la quatrième position, avec 9% des votes.

L'ancien vice-président américain, Joe Biden, n'a pu faire mieux qu'une cinquième position. Visiblement, son début de campagne est très difficile.

Mentionnons que pour remporter des délégués au New Hampshire, un candidat devait franchir le seuil de 15 % des voix.