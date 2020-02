Coronavirus | Le groupe de Canadiens évacués de Chine est arrivé en Ontario

Diane Ménard a notamment besoin de médicaments contre le diabète. Elle a aussi des problèmes de haute pression et de cholestérol. Il a reçu quelques doses tout récemment.

À bord du navire depuis un mois, les passagers devaient débarquer le 4 février.

Le bilan de l’infection au coronavirus s'élève à 638 morts et plus de 31 420 contaminations en Chine continentale. Plus de vingt-cinq pays ont confirmé des cas d'infection.