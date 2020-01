«L’ONU constate une accélération de la reconstitution de l’État islamique et d'Al-Qaida»

«Ce rapport a trente pages. L’ONU constate une accélération de la reconstitution de l’État islamique en Syrie et en Irak. Ils sont capables de réaffirmer leur présence en fomentant des attaques de plus en plus audacieuses. Finalement, on est revenu quatre ans en arrière. Après l’implosion de son califat et la mort de son chef, en octobre, le groupe armé est en phase insurrectionnelle. L’ONU dit qu’un facteur a été aggravant, soit la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines dans le nord de la Syrie. Cela a bouleversé des forces en présence dans la région.»