En Allemagne, au moins six personnes ont été tuées et quelques blessés graves dans une fusillade qui a eu lieu vendredi à Rot am See, une commune de Bade-Wurtemberg.

Selon les policiers locaux, le tireur aurait été arrêté.

D'après eux, les personnes ciblées appartenaient vraisemblablement à la même famille que le suspect.

La fusillade s'est produite en mi-journée dans cette ville située non loin de Stuttgart.

Le tireur présumé serait un homme né en 1983. Il aurait agi seul.