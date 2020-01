«C’était l’enfer» | Un pompier québécois raconte son aventure en Australie

«On avait des températures qui dépassaient les 40 degrés avec une humidité relative inférieure à 8% avec des vents qui ont soufflé jusqu’à 75 km/heure. C’était l’enfer. Le feu s’est approché à environ trois kilomètres de notre poste de commandement. La fumée et les tisons se rendaient jusqu’au poste de commandement. À trois heures de l’après-midi, il faisait nuit. Le feu a touché l’aéroport, donc on n’avait plus aucun hélicoptère qui pouvait décoller»