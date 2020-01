Le 98,5 en Irak | L'État islamique pourrait-il redevenir une menace?

« De 15 à 17 000… Et il faut rajouter les milliers qui sont en prison et dans des camps en Syrie, dont des Canadiens, dont le sort est incertain. Personne ne veut les rapatrier, mais la sécurité de ces camps, de ces prisons est très précaire. Sans faire de scénario catastrophe, on pourrait un jour imaginer que plusieurs s’en échappent. »

La présence canadienne

Dans la foulée de l'attentat contre le général iranien Qaseem Soleimani, les troupes canadiennes en Irak ont effectué un mouvement de repli vers le Koweït. Y sont-elles toujours?

« C'est difficile de savoir. Je pose la question depuis une semaine aux forces canadiennes et à chaque fois, la réponse, c'est: « Pour des raisons de sécurité, on ne veut plus dire où elles sont. »

« Ce qu'on me dit, c'est que les forces spéciales (canadiennes) recommencent à travailler, graduellement, « selon des paramètres très stricts, afin d'assurer leur sécurité ». Ce n'est pas qu'une décision du Canada. C'est une décision de l'OTAN et des alliés du gouvernement irakien. »