Un concert montréalais pour protéger l'Amazonie

Plusieurs artistes accompagneront sur scène le comédien et humoriste Emmanuel Bilodeau afin d’amasser des fonds pour protéger la forêt amazonienne.

Ce samedi, au Théâtre Rialto de Montréal, des artistes se réuniront dans le cadre d’un concert-bénéfice pour la protection de l’Amazonie, animé par Emmanuel Bilodeau, qui est aussi porte-parole de l’événement. Celui-ci est organisé par l’organisation non gouvernementale Junglekeepers.

Patrick Watson, Brad et Andrew Barr (du groupe The Barr Brothers), Ariane Moffatt (avec Sylvia Cloutier), Arthur H, Elisapie, Safia Nolin, Salomé Leclerc, La Force, Erika Angell (Thus Owls) et Rebecca Foon seront du concert. La musique sera livrée par Mishka Stein, Robbie Kuster, Nic Basque et Sam Joly. D’autres invités viendront aussi témoigner leur soutien à la cause, dont Dominic Champagne.