Séisme en Haïti | Un Québécois se remémore la catastrophe

La mission de la Fondation Serge-Marcil aide les enfants orphelines et orphelins ou les enfants en situation difficile, particulièrement les enfants travailleurs, mendiants et petites bonnes. La fondation vise aussi à redonner un peu de dignité humaine à des enfants en les éduquant, en les réintégrant dans leur famille dans la mesure du possible et en les soutenant pour leur scolarisation dans le système d’éducation formel du pays.