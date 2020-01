Affaire Harry et Meghan | Une monarchique «adaptable et moderne»?

«Ce n’est pas drôle pour la famille royale ni pour les Anglais qui sont déçus sur plusieurs points : Harry, qui est leur chouchou, sera de moins en moins présent; la reine n’était pas au courant. […] Les bureaux royaux travaillent à trouver une solution. Il y a un attendrissement particulier pour Harry; on lui pardonne et accuse souvent Meghan… Certaines personnes croient que cette situation va moderniser la monarchie. La reine semble vouloir trouver une solution et en plus démontrer que le système monarchique peut être adaptable et moderne.»