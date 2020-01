L’histoire rocambolesque de la fuite de l'ancien patron de Renault-Nissan

«Le 29 décembre, il a quitté à pied profitant probablement d’un assoupissement de son surveillant. Il a pris un train vers Osaka. Il y a retrouvé deux anciens des forces spéciales américaines et libanaises. Il est rentré dans un hôtel à Osaka et après, on ne l’a plus revu sortir. Mais en revanche, on a vu sortir les deux forces spéciales avec deux énormes caisses utilisées pour le transport d’instruments de concert. Et on pense qu’il était dans l’une de ces deux caisses. Ils l’ont chargé à bord d’un avion privé qu’il avait loué à grand prix. Puis, il a atterri à Beyrouth parce qu’il a trois nationalités. Et depuis, le Japon ne décolère pas. Ils se sont fait humilier»