Des espèces d'animaux en péril à cause des feux et de la sécheresse en Australie

Les conséquences des feux sont bien réelles sur tout l'écosystème australien.

Le nombre d'animaux estimés qui sont morts a grimpé en flèche à plus d'un milliard. Au départ, on avait exclu les chauves-souris, les grenouilles et les invertébrés.

Vétérinaire dans un hôpital de Sydney depuis 12 ans, Jade Kingsley disait d'ailleurs au micro du 98.5 craindre la disparition de certaines espèces.