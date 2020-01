Crise Iran / États-Unis : «C’est une folie trumpienne» - Luc Lavoie

«Ce qui me désole profondément, c’est que les Américains n’apprennent jamais de leur leçon. Ils se mêlent des guerres du Moyen-Orient depuis des temps immémoriaux. En 1953, il y a un régime qui a été élu démocratiquement en Iran et qui a voulu nationaliser les compagnies de pétrole et les Américains ont immédiatement mis le Shah d’Iran au pouvoir. Ils ont organisé un coup d’État. Le Shah est devenu en quelque sorte le représentant des États-Unis dans la région. Ce sont eux qui ont créé la situation actuelle»