«La seule véritable préoccupation des Américains est la sécurité nationale»

Les tensions s’accentuent entre les États-Unis et l’Iran en raison de l’assassinant d’un général iranien et des récentes publications de Donald Trump sur Twitter. Dans diverses villes américaines, des gens ont commencé à manifester contre une éventuelle guerre entre les États-Unis et l'Iran.

Depuis l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, on craint le déclenchement d’une guerre entre l’Iran et les États-Unis.

Samedi, le président américain en a ajouté: il a menacé la population iranienne par l’entremise de publications sur Twitter.

Dans de nombreuses localités américaines, des citoyens ont manifesté leur inquiétude face à ces tensions entre Washington et Téhéran.