Affaire Matzneff: «Que l'adulte s'interpose entre le pédophile et l'enfant, c'est plus important que de choisir un parti politique!»

«J’ai été la seule personne à dénoncer ses agissements. En France, on disait ne pas vouloir toucher à la littérature. On ne touche pas à l’écrivain. Mais, on ne parlait pas de ce qu’il y avait dans les livres de Gabriel Matzneff. Les gens doivent lire le livre de Vanessa Springora. Elle sait écrire. C’est une écriture chirurgicale. Elle raconte comment il la sodomisait à 13 ans et demi. Elle croyait qu’il l’aimait… C’est invraisemblable. [...] Ce livre est terrible et magnifique. [...] Que l'adulte s'interpose entre le pédophile et l'enfant, c'est plus important que de choisir un parti politique!»