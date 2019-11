«Personne ne peut voir 500, 600 cadavres sans subir un choc» -Michèle Ouimet

Au cours de sa longue carrière de journaliste pour le quotidien La Presse, la journaliste Michèle Ouimet a parcouru le monde en assurant la couverture de nombreux conflits internationaux.

Le Rwanda, Haïti, le Liban, l’Iran, l’Afghanistan sont au nombre des pays en crise qu’elle a visités durant près d’une trentaine d’années. Elle parle de ses expériences dans son livre Partir pour raconter.

Au micro de Patrick Lagacé à l’émission Le Québec maintenant, Michèle Ouimet admet que son expérience la plus ardue et la plus traumatisante fut celle qu’elle a vécue lors du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.

« Le Rwanda, parce que le pays était dans un état de chaos inimaginable. Je n’avais pas d’expérience. J’improvisais. Juste rentrer au Rwanda était un casse-tête à n’en plus finir. Ce que j’ai vu, aussi…