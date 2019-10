À vélo autour du monde

« Et, troisième raison, pourquoi je l’ai fait à ce moment-là dans ma vie. Je suis parti à 30 ans… Quelques années avant, ma mère est décédée du cancer. Son rêve, c’était d’aller en Italie. On repousse tous des rêves pour plein de raisons. Son rêve c’était ça et elle n’a pas réussi à le réaliser. Donc, je me suis dit qu’il n’y avait pas de moment parfait pour partir, mais qu’il y avait un moment qui pouvait se planifier d’avance. »