Installations pétrolières en Arabie saoudite: «Une attaque très bien coordonnée»

«Le réseau NBC News a indiqué hier que des missiles sophistiqués, provenant de divers endroits, ont été tirés vers les installations pétrolières de l’Arabie saoudite. En d’autres mots, c’est une attaque très bien coordonnée. Dans la région, peu de pays peuvent organiser une telle attaque. Théoriquement, l’Iran en est capable, tout comme l’Irak et Israël. [...] On ne sait plus trop qui croire dans cette affaire. Chose certaine, l'Iran est partout dans l'histoire.»