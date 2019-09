EXCLUSIF: le témoignage d’un québécois de retour des Bahamas

Le 1er septembre dernier, personne n’aurait pu se douter de l’ampleur que prendrait l’ouragan Dorian qui se dirigeait vers le nord des Bahamas, et qui deviendrait, quelques jours plus tard, l’ouragan ayant soufflé le plus fort dans tout le bassin Atlantique avec des rafales allant jusqu’à 355 km/heure.

Le Québécois Chad Bourassa y était et il raconte aujourd’hui, au micro de Paul Houde, l’enfer que sa famille et lui ont vu et vécu.

Deux semaines après le passage de Dorian, le bilan est catastrophique, à tel point que le secrétaire des Nations Unies y a même référé comme à un ouragan de catégorie «enfer». Selon le dernier bilan, l’ouragan qui a touché l’île de Grand Bahama aurait fait 53 morts et plus de 1300 disparus.

Écoutez le témoignage exclusif de Chad Bourrassa.