Ravages de Dorian aux Bahamas: «C'est post-nucléaire»

«Sur les îles d'Abaco et Grand Bahama, il n’y a plus aucune infrastructure. Les [effets de l’ouragan] sont post-nucléaires. L’ouragan a nivelé le paysage. Il s’est arrêté carrément sur l’archipel pendant 48 heures, avec des vents de presque 300 km/h. C'est comme oublier sa sableuse en marche sur une table pendant deux jours! Ça passe à travers de tout. [...] La morgue de Nassau a fait livrer 400 sacs mortuaires, hier. Davantage de sacs ont été commandés aujourd'hui... L'odeur des corps en putréfaction se sent à 10 kilomètres. C'est un monde apocalyptique.»