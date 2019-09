Près des Bahamas, l'ouragan Dorian menace aussi la Floride

Tôt dimanche matin, l'oeil de l'ouragan Dorian se trouvait à une centaine de kilomètres à l'est des Îles Abacos aux Bahamas et à 410 kilomètres à l'est de West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis.

Depuis, quelques heures il est désormais qualifié d'ouragan de catégorie 5.

Dorian se déplaçait à 13 km/h, avec des pointes de vent enregistrées à 240 km/h.

Un avertissement de tempête tropicale a été émis pour la côte est de la Floride de Deerfield Beach à Sebastian Inlet, dans le sud de cet État américain très prisé pour ses plages, tandis qu'une veille de tempête tropicale a été émise plus au sud entre Deerfield Beach et Golden Beach, près de Hollywood.

Le Centre national des ouragans (National Hurricane Center), à Miami, a estimé que les précipitations de pluie pourraient atteindre de 30 à 60 centimètres, voire 76 centimètres à certains endroits.

Les prévisions de précipitations pour les côtes de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord étaient de 13 à 25 centimètres de pluie, et possiblement 38 centimètres dans certains cas isolés.