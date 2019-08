Le puissant ouragan Dorian s'approche des Bahamas et de la Floride

Certains des modèles informatiques les plus fiables ont prédit un virage vers le nord qui entraînerait Dorian à frôler la côte. Le Centre national des ouragans a indiqué vendredi soir que Dorian s'était renforcé à un ouragan de catégorie 4.

Le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence en Floride et autorisé l'agence de gestion des situations d'urgence (FEMA) à coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe.

Des propriétaires et des entreprises se sont précipités pour couvrir leurs fenêtres avec du contreplaqué. Les supermarchés ont manqué d'eau en bouteille et de longues files d'attente se sont formées dans les stations-service. Des pénuries de carburant ont été signalées par endroits. Le gouverneur a annoncé que la police commencerait à escorter des camions-citernes pour les aider à franchir les files des automobilistes et à ravitailler les stations-service.

Les zones côtières pourraient recevoir de 15 à 30 centimètres de pluie, avec des précipitations de 45 centimètres à certains endroits.