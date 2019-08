Greta Thunberg : coup de marketing ou véritable geste écologiste?

«Ce qu’elle fait, c’est du marketing. On ne peut pas nier qu’il y a des efforts incroyables pour la mettre devant les projecteurs. On voit que son arrivée à New York a été scriptée. Il y a une machine bien huilée derrière elle. Elle s’en vient donner plusieurs conférences en Amérique du Nord. On a besoin de ça pour faire avancer la cause écologiste. Elle envoie un message positif, bien qu’il soit un peu trop intégriste. Son approche est peut-être trop drastique. [...] Cela dit, quelle belle influence pour notre jeunesse.»