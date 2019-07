Trump s'attaque de nouveau à Baltimore et à un élu noir

Le président américain Donald Trump, accusé de racisme après une série d'attaques contre un élu noir et la ville de Baltimore, s'est défendu dimanche matin en critiquant de nouveau l'opposition démocrate.

«Les démocrates jouent toujours la carte du racisme, alors qu'ils ont en réalité fait si peu pour les formidables Afro-Américains de notre pays», a-t-il écrit sur Twitter.

«Un désordre dégoûtant, infesté de rats»

Depuis samedi, Trump fait face à de nouvelles accusations de racisme après s'en être pris violemment à Elijah Cummings.

Il a déclenché un tollé aux États-Unis par l’entremise de trois tweets acerbes dans lesquels il vise l'élu démocrate du Maryland à la Chambre des représentants.

Le président l'accuse d'avoir «brutalement» critiqué les agents de la police aux frontières pour les conditions de détention des mineurs à la frontière sud, «quand en fait son district de Baltimore est BIEN PIRE et plus dangereux».

Trump a ajouté qu’«aucun être humain ne voudrait y vivre. Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S'il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit très dangereux et sale.»

Né à Baltimore, Elijah Cummings, 68 ans, habite toujours cette ville du Maryland. Il siège à la Chambre des représentants depuis 1996.

Sa circonscription couvre une large partie de Baltimore, ville industrielle de 620 000 habitants, majoritairement noirs. Minée par les problèmes sociaux, la drogue et la délinquance malgré des programmes de réhabilitation immobilière et la modernisation du centre-ville, la cité portuaire de la côte est américaine compte parmi les métropoles les plus violentes du pays.

Les mineurs détenus dans des centres d'accueil

M. Cummings, 68 ans, avait accusé la semaine dernière le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure Kevin McAleenan « d’embellir » la réalité sur la situation des mineurs détenus dans des centres d'accueil à la frontière avec le Mexique.

Rappelons qu'il y a moins de deux semaines, Trump avait aussi invité quatre élues démocrates issues de minorités à «retourner» d'où elles venaient...

(Avec L'AFP)