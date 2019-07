Iran-États-Unis : «Nous sommes en pleine crise diplomatique»

Depuis quelques semaines, la tension monte entre les États-Unis et l’Iran.

Drones abattus de part et d’autre, menaces de frappes contre l’Iran, accusations d’actes de sabotage visant des pétroliers, la région du Golfe et du détroit d’Ormuz est au cœur d’une crise diplomatique entre les États-Unis et l’Iran.

La plus récente secousse est survenue lundi quand l’Iran a annoncé l’arrestation de 17 Iraniens soupçonnés d’être des espions pour la CIA.

En entrevue avec Louis Lacroix mardi, le professeur à l’Université de Sherbrooke et spécialiste du Moyen-Orient, Sami Aoun, a commenté les tensions géopolitiques.