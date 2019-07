L'Iran saisit un pétrolier britannique: «Une escalade des tensions inquiétantes» - Loïc Tassé

«Ce sont des événements qui sont de plus en plus graves. Le bateau aurait été approché par un hélicoptère et plusieurs bateaux vedettes. Mais, on n’a plus de nouvelles. […] Le problème en surface est que le tiers de tout le pétrole du monde passe par le détroit d’Ormuz. Les pétroliers qui naviguent dans la région pourraient être mis en danger, ce qui pourrait provoquer une hausse notable du prix de l’essence. L’autre problème, plus profond, est que l’Iran cherche à se doter de l’arme atomique. Le pays s’engage dans une stratégie de confrontation avec les États-Unis, en espérant pouvoir négocier à plus longue échéance. […] C’est inquiétant, car cette escalade des tensions a lieu dans une région où les Occidentaux ont des intérêts vitaux.»