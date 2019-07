Épidémie d'Ebola au Congo: «Faut mettre toutes nos forces ensemble» -Dre Joanne Liu 

Plus de 1600 personnes ont déjà succombé au virus dans l'est du Congo depuis près d'un an. Il s'agit de la deuxième épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire, qui frappe une région très instable où pullulent de nombreux groupes rebelles.

Risque de propagation

La déclaration d'une urgence sanitaire mondiale permet d'attirer davantage l'attention et l'aide de la communauté internationale, mais certains craignent que cela pousse aussi certains pays à réagir de manière excessive en fermant leurs frontières.

Le risque de propagation régionale reste élevé, mais le risque en dehors de la région demeure faible, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, après l'annonce à Genève.