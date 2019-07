L'incendie d'un transformateur provoque une panne importante à Manhattan

NEW YORK — L'incendie d'un transformateur a provoqué une importante panne de courant à Manhattan, laissant des commerces sans électricité, plongeant le métro dans le noir et empêchant plusieurs ascenseurs de fonctionner.

Les services d'incendie de la ville de New York ont déclaré que l'incendie avait débuté à l'intersection de la 64e rue et de la West End Avenue et que vers 20 h, samedi, la panne touchait au moins 38 000 clients.

Le Rockefeller Center aurait été privé de courant tôt samedi soir ainsi qu'une partie du quartier Upper West Side.

La Metropolitan Transportation Authority a tweeté qu'il y avait des pannes de courant dans diverses stations de métro. Le MTA travaille avec l'entreprise Con Edison pour déterminer la cause de cette panne.