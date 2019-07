Barry provoque inondations et pannes de courant avant de toucher terre

NOUVELLE-ORLÉANS — La tempête tropicale Barry prend de l'ampleur alors qu'elle approche lentement des côtes de la Louisiane aux États-Unis. Des pannes de courant ont été signalé samedi matin en raison des effets de Barry, accompagné de pluie forte et de vents violents, qui se forge toujours un chemin vers la terre ferme en provenance du Golfe du Mexique

Plus de 45 000 résidences et commerces du sud de la Louisiane étaient privés de courant samedi matin. Des routes côtières des États de la Louisiane, du Mississippi et de l'Alabama ont été inondées au cours de la nuit.

Les autorités craignent d'ailleurs les inondations qu'entraînerait Barry qui pourrait se transformer en ouragan au cours des prochaines heures. Cela mettrait à l'épreuve les mesures de contrôle des inondations instaurées à La Nouvelle-Orléans depuis le passage de l'ouragan Katrina il y a 14 ans. Ce secteur compte plus de 3 millions d'habitants.

Un couvre-feu avait été imposé jusqu'à 6 h 00 samedi matin aux citoyens qui sont restés braver la tempête à Morgan City, dans l'ouest de La Nouvelle-Orléans.