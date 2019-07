Séisme majeur en Californie: «On attend 30 000 répliques dans les 6 prochains mois»

«Depuis le premier tremblement de terre qui a eu lieu jeudi matin, on a connu 6000 répliques sismiques. On attend 30 000 autres répliques dans les six prochains mois. Selon la sismologue Lucy Jones, la faille s'est ralongée de 40 kilomètres. Des personnes à Ridgecrest dorment dans leur voiture... Par ailleurs, des magasins ont été pillés, ce qui a formé le déploiement de 200 employés de la Garde nationale.»