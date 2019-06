Retour sur Terre de David Saint-Jacques : «En apesanteur, tout dégénère un peu dans le corps»

«Il va bien. Il progresse assez rapidement, somme toute. Le plus difficile est le retour à la gravité. C’est comme s’il avait un éléphant sur le ventre. Il a des nausées et il a de la difficulté à marcher. […] En faisant attention, il est quand même capable de se déplacer. Cela dit, il a encore la tête qui tourne. En apesanteur, tout dégénère un peu dans le corps. On perd de la masse musculaire; on perd un pour cent de masse osseuse par mois et le système immunitaire s’affaiblit un peu aussi. Par contre, le retour sur Terre est comme une cure de rajeunissement...»