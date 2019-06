Migrants noyés : «Ce sont des populations qui quittent la violence»

«Ce sont des populations qui quittent la violence. Même lorsque le conflit en Syrie était beaucoup plus fort, on avait plus de morts par balle en Amérique centrale qu’en Syrie, ce qui montre l’envergure de la violence. C’est une violence plus désorganisée dans ce sens que ce sont des mafias, des narcotrafiquants et des gangs de rue qui contrôlent beaucoup de territoire, le gouvernement et la police. Évidemment, la population est prise en otage d’extorsion et de menaces»