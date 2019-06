Tensions Washington-Téhéran : «Trump est entouré de faucons qui rêvent d’en découdre avec l’Iran» - Charles-Philippe David

«Je pense qu’on subit les contrecoups de la décision de Donald Trump de déchirer l’accord nucléaire entre les États-Unis et l’Iran, il y a un an. Visiblement, l’Iran ne veut pas entendre parler de cette décision. Le pays a pris l’initiative de s’en prendre aux intérêts américains dans le golfe du Persique et le détroit d’Ormuz; en plus de s’en prendre à l’Arabie saoudite. Évidemment, ça joue le jeu des Américains, puisque Donald Trump est entouré de faucons qui rêvent d’en découdre avec l’Iran.»