Attaque de deux pétroliers dans la mer d'Oman: «Je ne crois pas la version de Pompeo et de Trump» - Luc Lavoie

Le président américain Donald Trump a à son tour accusé aujourd’hui l'Iran d'être à l'origine de l'attaque de deux pétroliers dans la mer d'Oman. Or, Téhéran continue de nier ces accusations. Selon notre chroniqueur Luc Lavoie, il est bien possible que les dirigeants des États-Unis et de l'Arabie saoudite soient impliqués dans une sorte de complot pour provoquer un conflit impliquant l'Iran.

Cette guerre des mots entre les États-Unis et l'Iran, deux pays ennemis, fait craindre un embrasement dans la région du golfe Persique.

Mentionnons que deux pétroliers, norvégien et japonais, ont été la cible jeudi d'attaques d'origine indéterminée. Ils naviguaient alors près du détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique à l'échelle internationale.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait déjà rendu jeudi l'Iran «responsable» des attaques, dénonçant «une escalade des tensions inacceptables de la part de l'Iran».